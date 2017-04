Schulen : Abiturprüfungen in MV beginnen: Bundesweiter Aufgabenpool

Für mehr als 4800 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern beginnen am Dienstag die Abiturprüfungen. Die ersten Prüfungen erfolgen in Deutsch, wie das Bildungsministerium am Montag in Schwerin mitteilte. Die Englisch-Arbeit folgt am Freitag, Mathematik am 3. Mai, Französisch wird am 5. Mai geschrieben.