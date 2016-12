1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Ein acht Jahre alter Junge ist am Silvestermorgen im Norden Neubrandenburgs von einem Auto angefahren worden. Ein 62 Jahre alter Autofahrer habe den Jungen in Höhe einer Grundschule erfasst, nachdem dieser zwischen zwei parkenden Fahrzeugen hindurch auf die Straße gelaufen war, teilte die Polizei mit. Der verletzte Junge wurde mit in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Polizeimeldung