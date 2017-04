Tourismus : ADAC erwartet Verkehrschaos zu Ostern

vergrößern 1 von 1 Foto: Roland Holschneider 1 von 1

Zum Osterfest erwartet der ADAC auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder Staus und Verkehrsbehinderungen im Reiseverkehr. «Alle Wege zur Ostsee» würden betroffen sein, sagte ein ADAC-Sprecher am Mittwoch. Besonders an Gründonnerstag rechnet der Automobilclub mit kilometerlangen Staus. Vor allem die Küstenstraßen, die Inselzubringer sowie die A19 im Bereich der Dauerbaustelle Petersdorfer Brücke bei Malchow werde es treffen. Durch Baustellen auf der B96 auf Rügen sowie an einer Brücke der B109 bei Anklam werde die Situation zusätzlich verschärft. Wer kann, solle so früh wie möglich losfahren, sagte der Sprecher. Am Samstag und Ostersonntag werde sich die Situation entspannen, bevor am Ostermontag die Rückreisewelle erwartet wird.

von dpa

erstellt am 13.Apr.2017 | 01:40 Uhr