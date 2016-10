Parteien : AfD geliked: Sascha Ott wird nicht Justizminister

Der Stralsunder Staatsanwalt Sascha Ott (CDU) wird nicht Justizminister von Mecklenburg-Vorpommern. Er hat nach Medienberichten eine Seite der AfD auf Facebook geliked und wurde deshalb vom CDU-Landesvorstand am späten Freitagabend zurückgezogen. Das bestätigte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Samstag am Rande des CDU-Landesparteitags in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim), bei dem über den Koalitionsvertrag mit der SPD abgestimmt werden soll. Glawe erklärte, die Rostockerin Katy Hoffmeister solle nun neue Justizministerin werden.

