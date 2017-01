Bundestag : AfD: Holm sieht Chance für Direktmandate bei Bundestagswahl

AfD-Landeschef Leif-Erik Holm rechnet sich zur Bundestagswahl im Herbst in Mecklenburg-Vorpommern auch Direktmandate für seine Partei aus. Die guten Ergebnisse bei der Landtagswahl im September vorigen Jahres gäben Anlass zu großer Hoffnung. Gerade in Vorpommern habe seine Partei große Chancen. Holm wird nach eigenen Angaben von Parteifreunden gedrängt, selbst im vorpommerschen Wahlkreis von Angela Merkel gegen die Kanzlerin anzutreten, hat sich aber noch nicht festgelegt. Heute beginnt die AfD in Schwerin mit der Aufstellung ihrer Direktkandidaten für die landesweit sechs Wahlkreise. Als letzter soll am 29. Januar in Demmin der AfD-Kandidat für den Seenplatte-Wahlkreis 17 bestimmt werden. Bei der Landtagswahl im September hatte die AfD in Vorpommern drei Direktmandate gewonnen.

