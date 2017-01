Landtag : AfD-Programm für mehr Innere Sicherheit: Kritik aus Landtag

Die AfD hat einen Tag vor der von ihr initiierten Landtags-Sondersitzung zur Terrorabwehr einen Fünf-Punkte-Plan zur Stärkung der Inneren Sicherheit vorgelegt und damit Widerspruch bei den anderen Fraktionen ausgelöst. In ihrem am Montag veröffentlichten Papier verlangt die AfD flächendeckende Grenzkontrollen, eine Personalaufstockung bei der Polizei und konsequentere Abschiebungen. Zudem sollen bei abgelehnten Asylbewerbern Geld- grundsätzlich in Sachleistungen umgewandelt und der islamische Fundamentalismus umfassend bekämpft werden, etwa durch die Schließung von Moscheen, in denen Gläubige radikalisiert wurden. Abgeordnete von SPD, CDU und Linke sprachen von einer Sammlung bekannter Thesen, die zudem vorwiegend darauf zielten, Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen.

Fünf-Punkte-Plan der AfD