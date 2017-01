Landtag : AfD will Untersuchungsausschuss zu AWO-Bereicherungsfall

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wird sich in einem Untersuchungsausschuss mit den möglicherweise kriminellen Vorgängen bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Land befassen. Die AfD-Fraktion reichte am Mittwoch einen entsprechenden Beschlussantrag für die Parlamentssitzung Ende Januar ein. Da sie mit 18 Sitzen über die notwendige Stimmenzahl von mindestens einem Viertel der Abgeordneten verfügt, kann die Oppositionsfraktion auch ohne Zustimmung der anderen Parteien die Einsetzung eines solchen Sonderausschusses beschließen. Gegen frühere AWO-Führungskräfte aus dem Kreisverband in Waren laufen seit dem vorigen Jahr staatsanwaltliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue.

AWO MV

AfD-Antrag zum AWO-Untersuchungsausschuss