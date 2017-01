Landtag : AfD zweifelt an Wehrhaftigkeit des Staates

1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

Die AfD sieht nach den islamistischen Terrorattacken in Deutschland die Sicherheitsbehörden unzureichend gerüstet und die Politik in der Defensive. «Deutschland war einmal ein wehrhafter Rechtsstaat und ist heute zur Lachnummer verkommen», sagte AfD-Fraktionschef Leif-Erik Holm am Dienstag in der von seiner Partei beantragten Dringlichkeitssitzung des Landtags in Schwerin. Er ermahnte Bundes- und Landesregierung zu agieren, statt zu reagieren. Holm erneuerte die Forderungen aus dem am Montag vorgelegten Fünf- Punkte-Plan zur Stärkung der Inneren Sicherheit. Darin verlangt die AfD unter anderem lückenlose Grenzkontrollen, mehr Polizisten und die konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Der Landtag hatte vor der Debatte mit einer Schweigeminute der Terroropfer gedacht.

Fünf-Punkte-Plan der AfD