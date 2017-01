Tiere : Affen weg: Burg Stargard hat Tiere nach Zoo-Aus abgegeben

Der komplizierteste Teil der Tierparkschließung in Burg Stargard (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist beendet. Wie Bürgermeister Tilo Lorenz (CDU) am Montag mitteilte, haben die letzten 14 Affen das Zoogelände auf dem Klüschenberg am Wochenende verlassen und sind nach Rockenhausen (Rheinland-Pfalz) umgezogen. «Sie sind dort auch gut gelandet.» In der Stadt im Donnersbergkreis habe ein privater Zoo die zwölf Berberaffen und zwei Japan-Makaken aufgenommen. Ein älterer Japan-Makake sei vor dem Umzug noch in Burg Stargard verendet.