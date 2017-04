Musik : Alt-Rocker von City sind voller Pläne: Neue Tour 2018

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Mit dem Song «Am Fenster» aus dem Jahr 1977 mit den markanten Geigen-Soli von Georgi Gogow landete City einen Mega-Hit. Die DDR-Band erhielt Platin- und Goldene Schallplatten in Deutschland und Griechenland.

Bei der Jubiläumstour durch zwölf deutsche Städte bis Juli stellt die vor 45 Jahren gegründete Band neben ihren alten Hits auch ihr neues Album «Das Blut so laut» vor. Im Anschluss soll die Arbeit am nächsten Projekt beginnen: Im kommenden Jahr will City zusammen mit Karat, Matthias Reim und Dieter «Maschine» Birr, der 47 Jahre Frontmann der Puhdys war, auf eine neue «Rocklegenden»-Tour gehen. Den Angaben zufolge sind 23 Shows geplant, Tourstart ist am 4. Januar 2018 in Rostock.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 19:44 Uhr