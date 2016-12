Krankenversicherung : AOK Nordost: Beitragssatz 2017 bleibt stabil

Die AOK Nordost hält ihren Beitragssatz 2017 stabil bei 15,5 Prozent. Darin enthalten sei auch der Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent, teilte die für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zuständige AOK Nordost am Dienstag mit. Sie bleibe damit eine der günstigsten Krankenkassen in der Region. Im bundesweiten Schnitt liege der Zusatzbeitrag bei 1,1 Prozent. Das Haushaltsvolumen beträgt im kommenden Jahr 7,6 Milliarden Euro in der Krankenversicherung und 2,4 Milliarden Euro in der Pflegeversicherung. Darin sind rund 600 Millionen Euro für die Mehrausgaben der Pflegereform ab 1. Januar 2017 eingeplant.