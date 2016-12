Atom : Atomstreit pausiert - Gericht: «komplexe Materie»

Greifswald (dpa/mv) – Zwei Jahre nach dem umstrittenen Urteil zur Einlagerung atomarer Fremdabfälle im Zwischenlager Nord am stillgelegten Atomkraftwerk Lubmin liegt das Thema weiter auf Eis. Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hat noch immer nicht über eine vom Land angestrebte Berufungszulassung entschieden. Ein Sprecher des Gerichts begründete am Montag die Verzögerungen mit der komplexen Materie des Sachverhalts und mit der angespannten Personalsituation im Gericht.

