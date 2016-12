Volleyball : Auch ohne Brandt: Schweriner SC als Favorit nach Finnland

1 von 1 Foto: Laurent Dubrule 1 von 1

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin startet ohne Nationalspielerin Anja Brandt, aber mit viel Selbstvertrauen in die Europapokalsaison 2016/2017. Der deutsche Rekordmeister gastiert in der ersten Hauptrunde des CEV Challenge Cups am (morgigen) Mittwochabend (17.30 Uhr) in Tampere beim finnischen Verein OrPo Orivesi. «Wir können ohne jeglichen Druck aufspielen, das entscheidende Rückspiel im Januar haben wir ja zu Hause. Und dafür wollen wir uns eine gute Ausgangsposition schaffen. Aber eines wissen wir natürlich, die Favoritenrolle liegt klar bei uns», sagte Trainer Felix Koslowski am Dienstag vor der Abreise.

Dabei gilt es für die in dieser Saison in zwölf Spielen ungeschlagenen Mecklenburgerinnen vor allem, mit Malina Terrell und Janisa Johnson die beiden ausländischen Spielerinnen beim siebenfachen finnischen Meister aus dem Spiel zu nehmen. Die amerikanischen Angreiferinnen sind zwar körperlich nicht eben mit Gardemaß ausgestattet, verfügen aber über enorme Sprungkraft.

Doch selbst ohne die krankheitsbedingt pausierende Nationalspielerin Anja Brandt ist das Ausschalten des derzeitigen Tabellendritten der finischen Mestaruusliiga und somit das Erreichen des Achtelfinales für den zehnfachen deutschen Meister nicht mehr als eine Pflichtaufgabe. Das weiß auch Mannschaftskapitän Lenka Dürr. «Wir kennen unseren Gegner überhaupt nicht und werden auch niemanden unterschätzen. Aber wir wollen unserer Favoritenrolle auf jeden Fall gerecht werden und das Ding sicher nach Hause bringen», sagte die Nationalspielerin, die seit Saisonbeginn als Libera die Schweriner Abwehr zusammenhält.

Ob die Mecklenburgerinnen zum Europapokalauftakt in Tampere bereits unter ihrem neuen Namen SSC Palmberg Schwerin antreten werden, ist noch unklar. «Die Namensänderung ist offiziell beim europäischen Verband eingereicht worden. Ob es so schnell klappen wird, wissen wir nicht», sagte Felix Koslowski.

Entscheidend ist aber der sportliche Erfolg. Und da hat Schwerin im europäischen Vergleich gegenüber seinem finnischen Kontrahenten klar die Nase vorn. Während OrPo Orivesi bei vier Challenge Cup-Teilnahmen nur einmal in die zweite Runde vordringen konnte, stand der SSC vor zwei Jahren sogar im Halbfinale des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs und scheiterte erst dort am späteren türkischen Cupgewinner Bursa BBSK.

Der bislang letzte ganz große Wurf auf europäischer Bühne hingegen liegt auch für Schwerin schon einige Jahre zurück. 1978 gewann der Verein noch unter dem Namen SC Traktor Schwerin den Europapokal der Landesmeister.

