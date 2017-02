Fußball : Aufbau Boizenburg erreicht Viertelfinale im Landespokal

Der letzte Viertelfinalist wird in einem weiteren Nachholspiel am 1. März zwischen dem Verbandsligisten MSV Pampow und dem Regionalligisten TSG Neustrelitz ermittelt. Die Begegnungen der Runde der letzten acht werden am 25. und 26. März 2017 ausgetragen.

Die Ansetzungen im Viertelfinale: FC Hansa Rostock - Greifswalder FC, Torgelower FC Greif - FC Schönberg 95; FSV Kühlungsborn - SG Aufbau Boizenburg; Sieger aus MSV Pampow/TSG Neustrelitz - FC Mecklenburg Schwerin

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 13:10 Uhr