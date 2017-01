Geschichte : Aufklärung von DDR-Vergangenheit: Beratungsbedarf groß

Die Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Anne Drescher, berät mit ihrem Team immer noch jährlich mehrere hundert DDR-Opfer in Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als 1000 Menschen wandten sich Drescher zufolge im vergangenen Jahr an die Behörde. Darunter seien 445 Betroffene, die langfristig in Rehabilitierungsverfahren unterstützt oder bei der Klärung von Schicksalen Angehöriger begleitet werden. Am Freitag will Drescher ihren Jahresbericht für 2016 vorstellen und einen Ausblick auf die Arbeit im neuen Jahr geben.