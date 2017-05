Wetter : Ausbaggerung des versandeten Prerowstroms beginnt

Durch die sturmflutbedingten Strömungen Anfang Januar waren außergewöhnlich große Mengen Sedimente in die Zufahrt des Prerowstroms gespült und abgelagert worden. Die Wassertiefen in der normalerweise zwei Meter tiefen Fahrrinne betrugen teilweise weniger als einen Meter. Für die Schifffahrt wurde der Prerowstrom nach der Sturmflut gesperrt. Da das Areal im Nationalpark liegt, verbleibe der ausgebaggerte Sand in dem Gebiet und werde an Stellen im Fahrwasser abgelagert, die tiefer sind als erforderlich, hieß es.

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 12:45 Uhr