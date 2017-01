Verkehr : Ausgebüxter Rinderbulle verursacht Sperrung der Autobahn 20

Ein ausgebüxter Rinderbulle hat den Verkehr auf der Autobahn 20 zwischen Strasburg und Pasewalk in Richtung Stettin für mehr als eine Stunde lahmgelegt - und seine Flucht letztlich mit dem Leben bezahlt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Besitzer des Bullen das Tier auf dem Parkplatz Ravensmühle tränken, was dieser jedoch zur Flucht nutzte. «Im Eiltempo rannte der Bulle über den Parkplatz hin und her und ließ sich nicht vom Halter und auch nicht von der Polizei einfangen.»