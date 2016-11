Tiere : Ausreißer-Affe: Wegen «Mobbing» nach Thüringen

Der bekannteste «Bewohner» des Tiergartens Neustrelitz - das Berberaffenmännchen Shorty - ist jetzt «Thüringer». Wie ein Sprecher des Tiergartens am Dienstag mitteilte, wurde das Tier nach Erfurt gebracht, wo es im Zoopark in eine neue Affengruppe eingegliedert werden soll. Shorty war vor rund einem Jahr für längere Zeit aus dem Tiergarten Neustrelitz geflohen, was für Schlagzeilen sorgte. So war er am Theater gesichtet worden, wo er aber nicht gefangen werden konnte.