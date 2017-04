Geschichte : Ausstellung über Wirken der Arbeitsgemeinschaft Fünfeichen

Die Arbeitsgemeinschaft Fünfeichen dokumentiert mit einer kurzen Sonderausstellung ihre Arbeit. Die Schau «Gegen das Vergessen» werde an diesem Freitag im Foyer der Hochschule Neubrandenburg eröffnet, teilte die Stadt am Montag mit. Gezeigt werden Bild- und Texttafeln aus 26 Jahren, Presseartikel und Materialien der Gefangenen wie Kleidungsstücke oder ein geschnitztes Schachspiel. Das Hafttagebuch eines Pastors, der in Fünfeichen gefangen war, werde erstmals öffentlich zu sehen sein, sagte AG-Leiterin Rita Lüdtke. Die Ausstellung laufe bis zum 4. Mai.