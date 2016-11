Verkehr : Autofahrer ohne Führerschein durchbricht Polizeisperre

Weder Führerscheinentzug noch Polizeisperre haben einen 64-jährigen Autofahrer im Kreis Ludwigslust-Parchim zum Abstellen seines Wagens bewegen können. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollte der Mann am Dienstag in Sternberg bei einer Verkehrskontrolle überprüft werden. Als sich die Beamten näherten, habe er Gas gegeben und sei geflohen. Nach einer Verfolgungsfahrt über elf Kilometer, bei der der 64-Jährige auch eine Polizeisperre durchbrach, sei der Mann schließlich auf einem Privatgrundstück in Dabel gestellt worden. Die Überprüfung habe ergeben, dass er seit September wegen Trunkenheit am Steuer ohne Fahrerlaubnis ist. Die Polizei zog daraufhin die Autoschlüssel ein und stellte Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Pressemitteilung