Tiere : Backhaus dringt auf Regeln für Umgang mit «Problemwölfen»

Die zunehmende Verbreitung dieser Arten bringt auch Konflikte mit der Landwirtschaft mit sich. So beklagen Bauer Überschwemmungen durch Biberdämme und Schäfer den Verlust von Tieren durch Wolfsangriffe. Der Landesschaf- und Ziegenzuchtverband forderte daher bereits eine Begrenzung der Wolfspopulation in Mecklenburg-Vorpommern. Die staatlichen Hilfen, die Weidetierhalter unter anderem für die Anschaffung besserer Zäune erhalten, werden als zu gering angesehen.

Laut Umweltministerium haben Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen zehn Jahren knapp 340 Nutztiere getötet oder verletzt. Bislang sind in Mecklenburg-Vorpommern drei Wolfsrudel nachgewiesen. Der Nordosten sei neben Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen am stärksten von der Wiederansiedlung betroffen, sagte Backhaus. Deshalb werde sich das Land an der von den Fachministern vereinbarten Ad-hoc-Arbeitsgruppe zum Thema Wolf beteiligen.

