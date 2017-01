Regierung : Backhaus erneuert Hilfsangebot für Kommunen nach Sturmflut

Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat die von der Sturmflut Anfang Januar in Mitleidenschaft gezogenen Gemeinden aufgefordert, rasch Anträge auf finanzielle Unterstützung bei der Schadensbehebung zu stellen. Das Land helfe dabei, die touristische und die kommunale Infrastruktur wiederherzustellen sowie die beschädigten Küstenschutzanlagen auszubessern. «Wichtig ist, dass jetzt die Anträge schnell bei den Ministerien landen und möglichst Kostenschätzungen enthalten», sagte Backhaus am Dienstag in Schwerin.