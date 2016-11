Gesundheit : Backhaus zu Vogelgrippe: Auf das Schlimmste vorbereitet sein

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Vogelgrippe greift in Mecklenburg-Vorpommern offenbar auf immer mehr Wildvögel über, hat große Nutztierbestände im Land bislang aber verschont. So wurden am Wochenende ein Mäusebussard bei Ummanz auf Rügen, zwei bei Boltenhagen gefundene Möwen und eine Möwe vom Nordufer des Schweriner Sees positiv auf den Erreger H5 getestet. Ob es sich um den hoch ansteckenden H5N8-Virus handelt, sollen weitere Untersuchungen im Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems bei Greifswald zeigen. «Auch wenn die Lage hierzulande aktuell noch überschaubar ist, müssen wir auf das Schlimmste vorbereitet sein», mahnte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin. Die Ereignisse in Schleswig-Holstein, wo bereits 30 000 Hühner wegen der Geflügelpest getötet werden mussten, zeigten, welche Dimension die Seuche über Nacht annehmen könne.

