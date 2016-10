Natur : Bärenwald Müritz: Zehn Jahre zweite Heimat für Braunbären

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Dichter Mischwald, ein Fluss und hügelige Wiesen: Seit zehn Jahren ist der Bärenwald Müritz für Braunbären aus ganz Europa eine zweite Heimat. Genügend Freiraum haben auf insgesamt 16 Hektar Fläche die Tiere, die zuvor in zu enger und nicht artgerechter Haltung lebten - etwa in Zoos auf Beton oder auch in privaten Einrichtungen hinter Gitterstäben. Die österreichische Tierschutzorganisation Vier Pfoten finanziert das Freigehege fast ausschließlich durch Spenden- und Eintrittsgelder. Im Frühjahr 2017 soll ein neues Eingangszentrum öffnen - mit Umweltbildungszentrum, Souvenirshop und Spielplatz sowie Büroräumen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Stiftung investieren dafür 3,7 Millionen Euro.

