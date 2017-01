Bau : Bauverband: Branche erzielte 2016 leichtes Umsatzplus

Die Baubranche in Mecklenburg-Vorpommern hat im vergangenen Jahr ein leichtes Plus beim Umsatz erzielt. Der Bauverband rechnet mit einem Umsatzplus von etwa 3 Prozent. Es sei fast ausschließlich auf den Wohnungsbau und den Wirtschaftsbau zurückzuführen, teilte der Verband am Mittwoch mit. Genaue Zahlen für das gesamte Jahr liegen noch nicht vor. Im November waren die Umsätze in allen Sparten gesunken, am stärksten im Wirtschaftsbau mit einem Minus von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Schnitt lagen die Umsätze 4,3 Prozent unter denen des November 2015.