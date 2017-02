Kriminalität : Beamtenbund begrüßt Strafen für Gewalt gegen Polizisten

1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

Der Beamtenbund in Mecklenburg-Vorpommern hat die vom Bundeskabinett eingeleitete Strafverschärfung bei Attacken auf Polizisten und Rettungskräfte begrüßt. Der Landesvorsitzende Dietmar Knecht bezeichnete den am Mittwoch in Berlin verabschiedeten Gesetzentwurf als ersten Schritt, um Polizisten, Sanitätern und Feuerwehrleuten mehr Fürsorge zuteil werden zu lassen. Doch nicht nur sie seien im Berufsalltag immer häufiger physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt. Auch in Jobcentern, Finanz- und kommunalen Ämtern, bei Gerichtsvollziehern oder in Schulen hätten die Fälle enorm zugenommen. Laut Knecht wuchs die Zahl gewalttätiger Angriffe im öffentlichen Dienst und bei den Eisenbahnen in Mecklenburg-Vorpommern im Vorjahr um 28 Prozent.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 13:26 Uhr