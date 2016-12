Gesundheit : Beratung über Digitalisierung der Gesundheitsbranche

Die zunehmende Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die Gesundheitsbranche sind Hauptthemen der Plenarsitzung des Kuratoriums Gesundheitswirtschaft am Montag in Rostock. Es gebe dabei viele interessante Projekte mit guten Ansätzen, sagte der Direktor des Instituts Arbeit und Technik in Gelsenkirchen, Josef Hilbert. Allerdings funktioniere die Umsetzung in der Breite nicht. So gebe es etwa im Bereich der personalisierten Medizin Firmen, die in die USA oder Japan abgewandert seien, weil es in Deutschland an der politischen und gesellschaftlichen Unterstützung fehle.

