Prozesse : Berufungsprozess gegen Sprengstoffbastler fortgesetzt

Am Landgericht Neubrandenburg ist am Mittwoch der Berufungsprozess gegen einen Sprengstoffbastler aus Woldegk (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) fortgesetzt worden. Die Berufungskammer will entscheiden, ob der 34-jährige Mann in Haft muss oder ob die Strafe doch zur Bewährung ausgesetzt wird. Zuvor sollen noch Zeugen gehört und Videos von den Sprengexperimenten angeschaut werden, die der Mann selbst gemacht hat. Der gelernte Mechaniker hatte vor Gericht zugegeben, in seiner Wohnung im dritten Stock eines Plattenbaus fast drei Jahre mit großen Mengen explosiver Substanzen experimentiert zu haben.