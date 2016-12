Arbeit : Bessere Bedingungen für Gebäudereiniger

Immer mehr in weniger Zeit putzen - damit soll für Gebäudereiniger und Fensterputzer nun Schluss sein. Ihre Arbeitsbedingungen sollen sich dank einer neuen Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und der Gewerkschaft IG Bau verbessern, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag in Rostock mit.