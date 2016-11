Kriminalität : Betrunkener steuert Linienbus in Schlangenlinien

1 von 1 Foto: Arifoto Ug 1 von 1

Ein Busfahrer in Nordwestmecklenburg hat sich um seinen Job getrunken. Der 54-Jährige saß mit einem Atemalkoholwert von über 1,1 Promille am Steuer eines Linienbusses, teilte die Polizei in Wismar am Dienstag mit. Ein Fahrgast hatte die Polizei informiert, dass sich der Bus teils «schlangenlinienartig» von Rehna nach Grevesmühlen fortbewegen würde und der Fahrer nach Alkohol rieche. Beamte stoppten den Bus in Grevesmühlen. Nach dem Alkoholtest beschlagnahmten sie den Führerschein.