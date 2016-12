Kriminalität : Bewaffneter Überfall auf Spielhalle in Rostock

Ein bewaffneter Unbekannter hat eine Spielhalle in Rostock überfallen, jedoch kein Geld erbeutet. Der maskierte Mann habe eine Angestellte am frühen Sonntagmorgen mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert, teilte das Polizeipräsidium Rostock mit. Als die Frau die Aufforderung ignorierte und stattdessen laut nach einem Kollegen rief, flüchtete der Täter ohne Beute. Die Angestellte erlitt einen Schock und wurde medizinisch behandelt. Laut Polizeiangaben handelt es sich um den zweiten Überfall auf eine Spielhalle in Rostock innerhalb weniger Tage.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen