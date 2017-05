Unfälle : Biker übersieht bremsendes Auto: Schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in der Nähe von Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf ein Auto aufgefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 66 Jahre alte Biker am Sonntagnachmittag übersehen, dass der vor ihm fahrende Wagen auf der Bundesstraße 198 gebremst hatte. Daraufhin kollidierte seine Maschine mit dem Auto. Anschließend prallte der Mann gegen die Leitplanke und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls 66 Jahre alte Autofahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 08.Mai.2017 | 07:17 Uhr