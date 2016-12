Kirche : Bischof ruft zu Erneuerung der Gesellschaft auf

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Der Schweriner Bischof Andreas von Maltzahn hat zu einer Erneuerung der Gesellschaft aufgerufen. Leitbild müsse die Menschlichkeit sein, sagte der Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in seinem Wort zum neuen Jahr. «Wir müssen daran arbeiten, dass unsere Gesellschaft auch tatsächlich von allen, die in ihr leben, als menschenfreundlich erfahren werden kann.» Dazu bedürfe es einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung. So sei das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, wie es sich unter anderem im Zugang zu Arbeit, Bildung und Wohnraum ausdrücke, längst noch nicht für alle verwirklicht. «Wenn wir unsere Gesellschaft orientiert am Leitbild der Menschlichkeit erneuern, werden wir sie am wirkungsvollsten schützen.»