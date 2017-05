Kirche : «bleib.mensch»: Katholischer Preis an Projekt in MV

Die Initiative «bleib.mensch» aus Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) ist mit einem zweiten Preis beim Katholischen Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 2017 ausgezeichnet worden. In der Kleinstadt mit starker Neonazi-Szene rund um das sogenanntes «Thinghaus» engagiert sich «bleib.mensch» in der Flüchtlingshilfe und klärt gegen Rechtsextremismus auf. Wie die Deutsche Bischofskonferenz am Dienstag in Bonn mitteilte, ist der zweite Preis mit 3000 Euro dotiert. Die Initiative in Grevesmühlen werde maßgeblich von der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen getragen, heißt es in der Begründung der Jury.