Bahn : Bordbistro wird im IC eingespart

Im Intercity zwischen Hamburg und Stralsund wird es mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember kein Bordbistro mehr geben. Auf derselben Linie soll es zwischen Karlsruhe und Hamburg als Ersatz einen Service am Platz geben, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag in Berlin mit. Zwischen Hamburg und Stralsund sei dies nicht vorgesehen.