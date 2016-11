Kriminalität : Brandstifter legen Feuer in Rostocker Mehrfamilienhaus

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen ein Feuer im Flur eines Rostocker Mehrfamilienhauses gelegt. Wie die Polizei mitteilte, zündeten der oder die Brandstifter einen Zeitungsstapel im Eingangsbereich des Hauses an. Ein Bewohner bemerkte den Brand jedoch rechtzeitig und konnte Schlimmeres verhindern. Den Polizeiangaben zufolge trug der Mann die Zeitungen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr nach draußen. Schäden sind lediglich an der Eingangstür und an einer Wand im Hausflur entstanden. Eine Evakuierung des fünfgeschossigen Wohnhauses war nicht notwendig, hieß es weiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung aufgenommen.

Mitteilung der Polizei