Kriminalität : Brandstiftung in Behinderteneinrichtung Kloster Dobbertin

Ein vorsätzlich gelegtes Feuer hat die Bewohner einem Behindertenheim in der Klosteranlage Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Aufregung versetzt. Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr eine Box mit Handtüchern in Brand gesetzt. Das Feuer erfasste einen zweiten Behälter und der Rauch löste einen Brandmelder in dem Gebäude aus.