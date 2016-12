Arbeitsmarkt : Bürgerbeauftragter: Alkoholkranken helfen statt kündigen

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone, hat mehr Suchtprävention und mehr begleitende Hilfen für Suchtkranke in den Unternehmen gefordert. Suchtkranke Menschen zählten zu den Menschen mit einer seelischen Behinderung und hätten damit Anspruch auf Hilfe und betriebliche Eingliederung, sagte Crone am Donnerstag auf einer Fachtagung in Stralsund. «Helfen geht vor kündigen.» Er appellierte an Unternehmen, Vorsorgemaßnahmen und klare Regeln im Betrieb zu schaffen, um Suchtrisiken vermindern. Dies sei auch im eigenen Interesse der Unternehmen, um Fachkräfte zu halten. Unternehmer aus Vorpommern hatten sich in Stralsund zu einer Fachveranstaltung anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung getroffen, der am 3. Dezember begangen wird.