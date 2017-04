Umweltpolitik : Bund: Klimaschutz durch Energieeinsparung

Die Umweltschutzorganisation Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) hat deutlich mehr Anstrengungen für den Klimaschutz gefordert. Im Mittelpunkt sollte dabei die Energieeinsparung stehen, sagte Bund-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag am Sonntag nach der Jahresversammlung des Bund Mecklenburg-Vorpommern am Samstag in Rostock, bei der die Schwerpunkte der künftigen Arbeit festgelegt wurden. Dies sei der wichtigste und ökologischste Baustein der Energiewende. Cwielag kritisierte die Landesregierung, die mit fehlenden Energiestandards ein schlechtes Vorbild sei. Dies gelte beispielsweise für Landesgebäude, das Beschaffungswesen und den Fuhrpark. Sie erinnerte in diesem Zusammenhang an die Diskussion um einen zweiten Dienstwagen für Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider.