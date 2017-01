Ernährung : Bund will Forschung zu Gesundheit und Ernährung ausbauen

Die Bundesregierung will die Forschung zu den Themen Gesundheit und Ernährung ausbauen und dabei Projekte an Fachhochschulen stärker fördern. Das kündigte am Donnerstag Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) in Neubrandenburg auf einer Technologiekonferenz an. Die Verbundforschung der Hochschulen mit klein- und mittelständischen Firmen, wie in Neubrandenburg, sei zur Entwicklung marktfähiger und gesunder Lebensmittel sehr gut geeignet.