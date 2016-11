Polizei : Bundespolizei: Hansa in unrühmlicher Gesellschaft

Teile der Anhängerschaft des Vereins Hansa Rostock sind nach Einschätzung der Bundespolizei gewaltbereit und brutal. Darum werde Hansa Rostock von der Polizei in Bund und Ländern als einer der drei schwierigsten Fußballvereine eingestuft. «Mit Dynamo Dresden und Eintracht Frankfurt befindet sich Hansa Rostock in einer unrühmlichen Gesellschaft», sagte der Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Bodo Kaping, am Montag in Rostock.