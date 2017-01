Terrorismus : Caffier kritisiert de Maizière wegen Sicherheitsvorschlägen

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat den Vorstoß von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) für zentralisierte Strukturen in der Inneren Sicherheit in Deutschland kritisiert. Besonders die Forderung, die Landesverfassungsschutzbehörden abzuschaffen und im Bundesamt für Verfassungsschutz aufgehen zu lassen, stößt auf Caffiers Widerstand. Gerade die lokalen Erkenntnisse auf Landesebene und der Informationsaustausch mit der Landespolizei seien elementar im Kampf gegen extremistische Entwicklungen, sagte er am Dienstag in Schwerin. «Eine zentrale Behörde wäre schlichtweg überfordert.»