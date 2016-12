Regierung : CDU-Politiker Hochheim wechselt ins Innenministerium

Der Greifswalder CDU-Politiker Jörg Hochheim wechselt entgegen früheren Angaben nicht in die Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns beim Bund nach Berlin. Stattdessen übernimmt der bisherige Bausenator und Vize- Oberbürgermeister der Hansestadt die Leitung der Kommunalabteilung im Innenministerium in Schwerin. Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht des Senders NDR 1 Radio MV.