Greifswald : CDU scheitert mit Arndt-Antrag gegen die Uni

Die CDU in der Greifswalder Bürgerschaft ist mit ihrer Forderung an die Universität Greifswald gescheitert, die Ablegung ihres umstrittenen Namens „Ernst Moritz Arndt“ zu überdenken. In einer knappen Entscheidung votierten 21 Mitglieder der Bürgerschaft gegen den Antrag der Christdemokraten, 18 dafür. Nach Auffassung der CDU ist die Mehrheit der Greifswalder gegen die Tilgung des Namens.

Der erweiterte Senat der Universität hatte Mitte Januar mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen, ihren 1933 genehmigten Namen abzulegen. Bislang ist der Beschluss noch nicht in Kraft. Das Kultusministerium hatte eine zeitnahe Prüfung angekündigt.

Der Chef der CDU-Fraktion, Axel Hochschild, kritisierte die Universität. „Der Senat hat mit seiner Entscheidung tiefe Gräben aufgeschüttet.“ Thomas Meyer von der Bürgerliste forderte eine Urabstimmung an der Universität. Nur diese könne eine breite demokratische Grundlage für die Entscheidung sein.

Mehrere Redner warfen der Universität Fehler bei der Entscheidungsfindung vor. Die Universität habe es versäumt, die Stadt um ihre Meinung zu fragen, sagte der Chef der SPD-Fraktion, Andreas Kerath. Aber auch die Stadt habe nicht gehandelt. Die Bürgerschaft habe seit den ersten Namens-Diskussionen keinen einzigen Beschluss gefasst, wie sie zu Arndt stehe. Ein solcher Beschluss hätte viel von der jetzigen Wut und Enttäuschung genommen, sagte Kerath.

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) regte ein Kolloquium zu Arndt an. Jörn Kasbohm von der Links-Fraktion, der gegen den CDU-Antrag stimmte, sagte, niemandem werde es nach der Namensablegung genommen, sich mit Arndt auseinanderzusetzen. Mehrere Redner forderten, die Gräben in der Stadt zuzuschütten und sich gemeinsam für die wichtigen Themen wie eine bessere Finanzierung der Hochschule einzusetzen.

Zuvor hatte Rektorin Hannelore Weber in einem offenen Brief an die Bürgerschaftsmitglieder die Entscheidung des Senats verteidigt. Die Entscheidung sei mit der hohen Hürde einer Zwei-Drittel-Mehrheit getroffen worden. Weber bat die Bürgerschaft, die im Rahmen der Hochschulautonomie getroffene Entscheidung zu respektieren. Der Idee eines Runden Tisches von Vertretern der Stadt und der Universität zu Arndt befürwortete Weber.

Seit Jahren wurde an der Universität über den umstrittenen Namenspatron diskutiert. Historiker kritisieren, Arndt sei antisemitisch und nationalistisch gewesen. Die Nationalsozialisten sahen in ihm einen Vordenker. Andere loben Arndts Kampf für die deutsche Einheit und Demokratie im 19. Jahrhundert. Bundesweit sind Straßen, Schulen und Kasernen nach Arndt (1769-1860) benannt.

erstellt am 30.Jan.2017 | 18:06 Uhr