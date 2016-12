Essen & Trinken : Craft Beer der Brauerei Rambin gehört weltbesten Bieren

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Die Insel-Brauerei in Rambin auf der Insel Rügen braut seit 2015 handwerklich gemachte Biere. Das Craft Beer von Rügen heimste bereits internationale Preise ein und ist inzwischen in allen Bundesländern und auch im Ausland gelistet. Nach Angaben von Firmenchef Markus Berberich setzte die Insel-Brauerei statt wie kalkuliert 750 000 Flaschen in diesem Jahr rund 2,5 Millionen Flaschen ab. Inzwischen wurde die Produktionskapazität erweitert. Experten gaben den Bieren von Rügen Bestnoten. So wurde der Rambiner Überseehopfen in der Craft-Beer-Kategorie des India Pale Ale bei den World Beer Awards als weltbestes Bier ausgezeichnet. Am Dienstag wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, die auf Stippvisite in ihrem Wahlkreis ist, auch einen Abstecher zu den Insel-Brauern machen.

