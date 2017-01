Konjunktur : Creditreform: 2016 Zahl der Insolvenzen gesunken

1 von 1 Foto: Rolf Vennenbernd 1 von 1

Die gute wirtschaftliche Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern hat sich im vergangenen Jahr positiv auf die Zahl der Insolvenzen ausgewirkt. Wie die Wirtschaftsauskunft Creditreform auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur berichtete, sank 2016 die Insolvenzquote im Nordosten auf 54 pro 10 000 Unternehmen, nach 58 im Jahr zuvor. Damit liege Mecklenburg-Vorpommern im bundesweiten Vergleich im oberen Mittelfeld. Der Bundesschnitt liege bei 67 Insolvenzen. Die wenigsten Insolvenzen gab es 2016 in Baden-Württemberg mit 38 pro 10 000 Unternehmen, die meisten im Saarland und Nordrhein-Westfalen mit jeweils 100. Insgesamt blickt der Mittelstand in Mecklenburg-Vorpommern einer Creditreform-Umfrage zufolge mit hohen Erwartungen in die Zukunft.

