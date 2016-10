Regierung : Dagmar Kaselitz soll Integrationsbeauftragte werden

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - Die ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Dagmar Kaselitz soll die neu geschaffene Stelle der Integrationsbeauftragten im Sozialministerium einnehmen. Zu deren Aufgaben werde es gehören, Kontakt zu den vielen ehrenamtlich tätigen Initiativen in der Flüchtlingshilfe zu halten und die Aktivitäten zu koordinieren, sagte die designierte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin.

Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) hatte bei der Bekanntgabe seines neuen Kabinetts in der Vorwoche betont, dass die Flüchtlingsintegration zu einem der wichtigsten Betätigungsfelder des Sozialministeriums werde. Deshalb solle dort auch ein Integrationsbeauftragter tätig werden.

Kaselitz war 2014 als Nachrückerin Mitglied des Landtags in Schwerin geworden. Bei der Neuwahl im September hatte die 57-jährige Pädagogin, die zuletzt in der Kommunalverwaltung von Penzlin tätig war, den Wiedereinzug ins Parlament aber knapp verpasst.

Die Personalentscheidung traf bei der oppositionellen Linken auf Kritik. «Die SPD zeigt sich in der Schaffung von Versorgungsposten für ihre Parteimitglieder äußerst kreativ. Die angebliche Sorge um die Menschen entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Sorge um die eigenen Parteimitglieder», erklärte die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg. Zuvor war auch bekannt geworden, dass Heinz Müller neuer Datenschutzbeauftragter werden soll. Müller hatte ebenfalls die Wiederwahl in den Landtag verpasst.

Skeptisch äußerte sich auch der Flüchtlingsrat zu Rolle und Einfluss der künftigen Integrationsbeauftragten. «Integration ist eine ressortübergreifende Aufgabe. Wenn man eine solche Stelle schafft, was wir im Grundsatz sehr begrüßen, dann muss man diese in der Staatskanzlei ansiedeln», sagte die Vorsitzende des Landesflüchtlingsrates, Ulrike Seemann-Katz. Nur von dort könne sich die Integrationsbeauftragte im Interesse der Betroffenen auch in Belange von Innen- oder Wirtschaftsministerium einmischen.

Seemann-Katz schlug vor, ein Ministerium für Soziales und Integration zu bilden und so diesen Bereich aufzuwerten. Bislang werde Integration nur einem Referat behandelt. Nach Schätzung des Flüchtlingsrats leben derzeit rund 8000 Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern.