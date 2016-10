Fußball : Dank Ziemer: Rostock feiert 1:0-Sieg beim MSV Duisburg

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat am Samstag mit einem verdienten 1:0 (0:0) beim MSV Duisburg den dritten Auswärtssieg in Serie gefeiert. Marcel Ziemer (86. Minute) erzielte vor 13 500 Zuschauern das Tor für die Mecklenburger, die dem Tabellenführer die erste Heimniederlage der Saison beibrachten. Duisburgs Fabian Schnellhardt sah in der zweiten Minute der Nachspielzeit nach einem groben Foul die Rote Karte.