Datenschutz : Datenschützer beraten über Ausbau der Videoüberwachung

1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

Die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen ist ein Hauptthema der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder heute in Kühlungsborn. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte als Konsequenz aus den Gewalttaten von München, Ansbach und Würzburg im Sommer den Ausbau der Überwachung vorgeschlagen. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz von Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Dankert, sagte, de Maizière wolle bewusst private Firmen und nicht die Landespolizeien damit beauftragen. «Das wird in unserem Haus in Mecklenburg-Vorpommern sehr kritisch gesehen. Ich vermute, viele andere Kollegen sehen das ähnlich.»