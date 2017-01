Landtag : Debatte um Abschuss von Wölfen: AfD scheitert mit Antrag

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat die Aufnahme des Wolfes in die Liste jagdbaren Wildes abgelehnt. «Eine Aufnahme in das Jagdrecht würde am Schutzstatus einer geschützten Art nichts ändern», betonte der Minister am Mittwoch im Landtag. Er reagierte damit auf einen Antrag der AfD, die wegen wachsender wirtschaftlicher Schäden für Agrarbetriebe und Gefahren für den Menschen die Aufnahme von Wolf und Biber in das reguläre Jagdrecht fordert. Mit einem solchen Schritt werde den Jägern nicht nur Hege und Pflege der Tiere übertragen. Sie seien dann auch für die Regulierung der Schäden verantwortlich und lehnten die Änderung des Jagdrechts ab, sagte Backhaus. Der AfD-Abgeordnete Jürgen Strohschein wies dies als billige Ausreden zurück und forderte Regelungen etwa nach dem Vorbild Schwedens, das eine Obergrenze von 300 Wölfen dulde.